МИД Ирана заявил, что будет вести переговоры с ЕС только по теме ядерной сделки

Официальный представитель МИД Ирана Бахрам Гасеми опроверг слухи о том, что Тегеран будет расширять переговорную повестку с ЕС и говорить о чем-то, кроме ядерной сделки. Как передает Арменпресс со ссылкой на Тасс, об этом в понедельник сообщило агентство Tasnim.

"В соответствии с обозначенной повесткой первой комиссии по ядерной сделке после выхода из нее США, которая по инициативе Ирана будет созвана в ближайшие дни, единственной темой переговоров ИРИ с другими странами будет ядерная сделка", - заявил Гасеми.

Представитель МИД таким образом отреагировал на ряд публикаций в западных СМИ, которые со ссылкой на анонимные дипломатические источники сообщали, что ЕС предложил Тегерану пакет инициатив в обмен на новое расширенное соглашение. "Цель этих сообщений - начать клеветническую кампанию против Ирана и подорвать текущие переговоры между Тегераном и оставшимися членами ядерной сделки", - добавил Гасеми.

В воскресенье глава МИД ИРИ Мохаммад Джавад Зариф встретился с еврокомиссаром по энергетике и климатическим изменениям Мигелем Ариасом Каньете. Европейский чиновник подчеркнул, что отказ Вашингтона от сделки "создал проблемы для Европы", и "послание Европейского союза заключается в продолжении сотрудничества с Ираном в целях сохранения и защиты соглашения".

Президент США Дональд Трамп 8 мая объявил о выходе Вашингтона из СВПД (Совместного всеобъемлющего плана действий) - сделки, которая ограничивала ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену санкций СБ ООН и односторонних ограничительных мер со стороны США и ЕС. Трамп обещал не только вернуть старые, но и ввести новые санкции. Одновременно он утверждал, что США готовы к заключению нового соглашения. При этом Вашингтон выдвинул Тегерану фактически невыполнимые условия.



