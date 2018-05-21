Манэ Тандилян предлагает с 1-го июля размер пособия по рождению второго ребенка в Армении довести до 150 тысяч драмов

Министр по вопросам труда и соцзащиты Манэ Тандилян предлагает с 1-го июля размер пособия по рождению второго ребенка в Армении довести с 50 тысяч драмов до 150 тысяч драмов. Как передает «Арменпресс», об этом она пишет на своей странице в Facebook. «Основными приоритетами правительства в социальной сфере являются проблемы демографии и высокий уровень бедности, где есть многочисленные вопросы. понимая, что все проблемы невозможно решить сразу и быстро, министерство в то же время ежедневно по мере имеющихся возможностей будет делать максимум для достижения хотя бы небольшого прогресса. В этой связи я намереваюсь представить на рассмотрение исполнительной власти предложение о внесении изменений в правительственное решение "Об установлении размера единовременного пособия, об утверждении порядка назначения и выплаты единовременного пособия по рождению ребенка". Нынешние размеры пособий, конечно, далеки от того, чтобы быть удовлетворительными, однако на данном этапе в рамках утвержденного на 2017 год госбюджета возможно осуществить небольшие изменения»,- пишет она.

НС Армении на особом заседании 8-го мая открытым голосованием избрало лидера фракции «Елк» Никола Пашиняна премьер-министром Армении. Как передает «Арменпресс», «за» проголосовали 59 депутатов, «против» - 42 депутатов.

Согласно Конституции Армении, после избрания премьер-министра, в течение 15 дней после назначения премьер-министра формируется правительство Армении. После своего назначения премьер-министр в течение 5 дней предлагает президенту Армении кандидатуры вице-премьеров и министров. В течение 20 дней после формирования правительства премьер-министр представляет НС Армении программу правительства Армении. НС Армении дает одобрение программе правительства Армении в течение 7 дней, большинством голосов от общего числа депутатов. Если НС Армении не одобряет программу правительства Армении и не избирает нового премьер-министра, НС Армении распускается силою закона. Если НС Армении избирает премьер-министра, но не одобряет программу правительства Армении, НС Армении распускается силою закона.