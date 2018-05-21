WSJ: Иран пообещал ЕС соблюдать ядерную сделку в случае компенсации урона от санкций США

Иран обещал ЕС придерживаться соглашения о ядерной программе в случае, если страны сообщества смогут компенсировать урон, который нанесут Тегерану санкции Вашингтона, решившего выйти из сделки по атому. Как передает Арменпресс со ссылкой на Тасс, об этом сообщила в воскресенье газета The Wall Street Journal.

Она ссылается на слова вице-президента Ирана, руководителя Организации по атомной энергии республики Али Акбара Салехи. В прошедшие выходные он встречался в Тегеране с еврокомиссаром по вопросам энергетики Мигелем Ариасом Каньете, который, по данным издания, представлял Ирану предложения по предотвращению его экономической изоляции, а также пытался добиться от республики гарантий приверженности ядерному соглашению.

"Мы надеемся, то, что они представили нам, материализуется", - приводит газета слова Салехи, который беседовал в Тегеране с западными журналистами. Как подчеркивает издание, вице-президент заявил, что призывал представителей ЕС выступить против Вашингтона и сохранить сделку. Он отметил, что Тегеран будет придерживаться соглашения в случае, если усилия ЕС в целом смогут компенсировать урон, который нанесут Ирану американские санкции, сообщает газета. "Мяч на их стороне", - приводит она слова Салехи.

В субботу Каньете по итогам встречи с Салехи заявил, что стороны договорились провести в конце ноября в Брюсселе семинар на высоком уровне по ядерному сотрудничеству. Кроме того, Каньете и Салехи подтвердили приверженность ЕС и Ирана действующей ядерной сделке.

В пятницу Еврокомиссия приняла первый пакет мер по защите компаний ЕС в Иране от санкций США. Первым шагом стал запуск формального процесса по утверждению блокирующего регламента, который будет распространяться на ограничительные меры США в отношении Ирана. Он запрещает компаниям ЕС выполнять экстерриториальные санкции США, разрешает им возмещать в судебном порядке потери от действия третьих лиц, выполняющих эти санкции, и аннулирует действие на территории ЕС любых иностранных судебных решений по исполнению американских ограничительных мер.

Вторым шагом является упрощение порядка предоставления финансирования европейским проектам в Иране со стороны Европейского инвестиционного банка. Третьим - активизация всестороннего экономического партнерства, в частности, в энергетике. Еврокомиссия также рекомендовала странам сообщества создать механизмы прямых банковских платежей в Центробанк Ирана без иностранных банков-посредников.













