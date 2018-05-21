Мадуро переизбрали президентом Венесуэлы

Президент Венесуэлы Николас Мадуро победил на выборах главы государства, получив более 5,8 миллиона голосов (около 68%). Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила глава Национального избирательного совета (НИС) Тибисай Лусена.

"После подсчета 92,6% бюллетеней при участии в выборах 46,01% избирателей мы можем сказать, что Николас Мадуро получил 5 823 718 голосов, (оппозиционный кандидат) Энри Фалькон – 1 820 552 голоса и Хавьер Бертуччи — 925 тысяч", — сказала Лусена. "Результаты носят необратимый характер", — отметила она.

Таким образом, Мадуро останется на посту главы государства до 2025 года.

Лидер оппозиции Энри Фалькон отказался признать результаты выборов. "Мы не признаем этот выборный процесс и считаем его незаконным. Я говорю с ответственностью, и… завтра уеду из страны", — написал политик в Twitter.

По данным Фалькона, всего подано 142 тысячи заявлений о нарушениях при голосовании и давлении на его представителей.

Он потребовал провести новые выборы.

Ранее Госдеп США отказался признать выборы в Венесуэле легитимными. Аналогичную позицию заняли власти Аргентины, Чили и ряда других латиноамериканских стран.

Фото: Reuters