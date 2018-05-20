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Президент Арцаха принял участие в торжественной церемонии старта проекта «Возрождение Талиша»


20 мая в селе Талиш Президент Республики Арцах Бако Саакян принял участие в торжественной церемонии старта проекта «Возрождение Талиша».

Как сообщили Арменпресс в  Главном информационном  управлении  аппарата президента Республики Арцах, Президент Саакян подчеркнул, что программа сыграет важную роль в деле восстановления Талиша, выразив признательность Всеармянскому фонду «Айастан» и благотворителю Андранику Багдасаряну за содействие в реализации проекта.

Глава государства высоко оценил участие Всеармянского фонда «Айастан» в развитии Арцаха, назвав это одним из действенных составляющих укрепления триединства Армения-Арцах-Диаспора.

В мероприятии приняли участие предводитель Арцахской епархии Армянской Апостольской Церкви архиепископ Паргев Мартиросян, госминистр Араик Арутюнян, исполнительный директор Всеармянского фонда «Айастан» Ара Варданян, другие должностные лица, представители Армении и Диаспоры.




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