Президент Арцаха принял участие в торжественной церемонии старта проекта «Возрождение Талиша»

20 мая в селе Талиш Президент Республики Арцах Бако Саакян принял участие в торжественной церемонии старта проекта «Возрождение Талиша».

Как сообщили Арменпресс в Главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах, Президент Саакян подчеркнул, что программа сыграет важную роль в деле восстановления Талиша, выразив признательность Всеармянскому фонду «Айастан» и благотворителю Андранику Багдасаряну за содействие в реализации проекта.

Глава государства высоко оценил участие Всеармянского фонда «Айастан» в развитии Арцаха, назвав это одним из действенных составляющих укрепления триединства Армения-Арцах-Диаспора.

В мероприятии приняли участие предводитель Арцахской епархии Армянской Апостольской Церкви архиепископ Паргев Мартиросян, госминистр Араик Арутюнян, исполнительный директор Всеармянского фонда «Айастан» Ара Варданян, другие должностные лица, представители Армении и Диаспоры.