Подведены  итоги оперативно-тактических учений в Арцахе

Подведены итоги оперативно-тактических военных учений с применением боевого огня, проведенных 14-19 мая в рамках взаимодействия двух армянских республик на одном из военных учебных объектов, расположенных на юге Арцаха.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ, при подведении итогов 19 мая присутствовали министр обороны Армении Давид Тоноян, начальник Генштаба Вооруженных сил Армении, генерал-полковник Мовсес Акопян, командующий армией обороны НКР, генерал-лейтенант Левон Мнацаканян, другие высокопоставленные офицеры.

Тема военных учений первого войскового объединения, воинской части Армии обороны, действующей в южном направлении, и учений с участием подчиненных воинских частей: «Отражение внезапного нападения противника, приведение войск в высшую степень боеготовности, проведение оборонительной операции». Учения с применением боевого огня проведены в три этапа, в том числе с привлечением тактической и военной авиации.

Глава оборонного ведомства Давид Тоноян поприветствовал участников, поздравил их с успешным проведением учений, отметив, что он продолжает знакомиться с ситуацией по различным направлениям, но в ближайшем будущем намерен подробно изложить видение нового правительства.

Зачитав распорядок дня, начальник Генштаба обратился к особенностям и целям проведения учений, отметив, что в целом он доволен результатами. Затем с докладом выступил начальник Управления ГШ ВС РА, замначальника ГШ, генерал-майор Тиран Хачатрян. Он отметил, что для проведения состоявшихся учений была создана оперативно-тактическая ситуация, соответствующая возможным процессам в регионе и тактическим задачам войск.

Тиран Хачатрян детально проанализировал отдельные эпизоды учений, а из достигнутых результатов особо отметил умение командиров в сжатые сроки организовать бой, в том числе – дислокацию в незнакомой местности, а также способность личного состава быстро ориентироваться в ситуации. Генерал-майор Тиран Хачатрян отметил также промахи и упущения, которые будут тщательно проанализированы в дальнейшем.

По окончании совещания ряд военнослужащих, участвовавших в учениях, был отмечен грамотами и подарками.