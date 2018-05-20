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Никол Пашинян: Трагедию Туманяна, Комитаса, Чаренца мы  переведем как счастье – на сохранение сегодняшнему и завтрашнему  поколению


Свои посещения музеев в рамках Музейной ночи премьер-министр РА  Никол Пашинян подытожил в  записи на своей странице в Facebook. 

«В этот музейный вечер, стоя перед реликвиями Туманяна, Комитаса, Чаренца, я непрестанно повторяю в уме: мы  не  отведем от вас своего взгляда, мы  полноценно проживем вашу недожитую жизнь и вашу трагедию переведем как счастье – на сохранение сегодняшнему и завтрашнему  поколению», - как  передает Арменпресс, написал Пашинян.

Другая запись сопровождает семейную фотографию на фоне  полотна: «Мы  в музее Ара Саркисяна и Акопа Коджояна. Обязательно посетите, очень интересно – во дворе  церкви Зоравор», — написал премьер.

 

Фото – с личной  страницы Никола Пашиняна в Facebook.




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