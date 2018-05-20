Никол Пашинян: Трагедию Туманяна, Комитаса, Чаренца мы  переведем как счастье – на сохранение сегодняшнему и завтрашнему  поколению

Свои посещения музеев в рамках Музейной ночи премьер-министр РА Никол Пашинян подытожил в записи на своей странице в Facebook.

«В этот музейный вечер, стоя перед реликвиями Туманяна, Комитаса, Чаренца, я непрестанно повторяю в уме: мы не отведем от вас своего взгляда, мы полноценно проживем вашу недожитую жизнь и вашу трагедию переведем как счастье – на сохранение сегодняшнему и завтрашнему поколению», - как передает Арменпресс, написал Пашинян.

Другая запись сопровождает семейную фотографию на фоне полотна: «Мы в музее Ара Саркисяна и Акопа Коджояна. Обязательно посетите, очень интересно – во дворе церкви Зоравор», — написал премьер.

Фото – с личной страницы Никола Пашиняна в Facebook.