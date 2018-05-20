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«Ширак» отказывается участвовать в играх первенства Армении


Гюмрийский футбольный клуб «Ширак» не  будет участвовать в играх первенства Армении, требуя отставки президента ФФА.

Как передает Арменпресс, в распространенном клубом заявлении говорится:

«Футбольный  клуб «Ширак» заявляет, что не  будет участвовать в намеченной на 20 мая встрече   «Ширак»-«Пюник». Причина подобного решения  клуба – незаконные  действия официальных лиц. Все  официальные  лица ФФА не выполняют требования вступившего в  законную силу  судебного акта и сократили очки «Ширака» в турнирной таблице, не восстанавливают таблицу, что неизбежно лишает Клуб возможности законным  путем защищать свои права. Понятно, что Клуб имеет дело с аппаратом Федерации - не выполняющим указания, совершающим действия из личных побуждений и не отвечающих закону, и принужден этим аппаратом выйти из борьбы. Мы  требуем отставки президента  ФФА, равно как  и всего аппарата. После  формирования  нового состава ФФА футбольный клуб «Ширак» вернется в первенство».




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