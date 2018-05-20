«Ширак» отказывается участвовать в играх первенства Армении

Гюмрийский футбольный клуб «Ширак» не будет участвовать в играх первенства Армении, требуя отставки президента ФФА.

Как передает Арменпресс, в распространенном клубом заявлении говорится:

«Футбольный клуб «Ширак» заявляет, что не будет участвовать в намеченной на 20 мая встрече «Ширак»-«Пюник». Причина подобного решения клуба – незаконные действия официальных лиц. Все официальные лица ФФА не выполняют требования вступившего в законную силу судебного акта и сократили очки «Ширака» в турнирной таблице, не восстанавливают таблицу, что неизбежно лишает Клуб возможности законным путем защищать свои права. Понятно, что Клуб имеет дело с аппаратом Федерации - не выполняющим указания, совершающим действия из личных побуждений и не отвечающих закону, и принужден этим аппаратом выйти из борьбы. Мы требуем отставки президента ФФА, равно как и всего аппарата. После формирования нового состава ФФА футбольный клуб «Ширак» вернется в первенство».