В Арцахе Давид Тоноян встретился с призывниками по проекту «Это я»

В Арцахе, в одном из подразделений министр обороны Армении Давид Тоноян встретился с призывниками по проекту «Это я».

Как передает Арменпресс, об этом написал в Facebook пресс-секретарь МО РА АрцрунОванисян.

Давида Тонояна сопровождали начальник ГШ ВС РА генерал-полковник Мовсес Акопян и командующий АО Арцаха генерал-лейтенант Левон Мнацаканян.

Давид Тоноян обсудил с военнослужащими и их командирами вопросы, связанные с эффективностью и перманентностью программы, выслушал их вопросы и предложения.

В конце встречи министр пожелал всем доброй службы, отметив важность программы «Это я» для Вооруженных сил государства.

Служба по программе «Это я» длится 3 года, из них 7 месяцев военнослужащий проведет в увольнении - начиная с 6 месяца, когда его подразделение приступит к боевому дежурству, каждый месяц служа по формуле 1+1+2: неделю в отпуске, неделю в части, готовясь к боевой вахте и 2 недели – на передовой, на боевой вахте.