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В Арцахе Давид Тоноян встретился с призывниками по проекту «Это я»


В Арцахе, в одном из подразделений министр обороны  Армении  Давид Тоноян встретился с призывниками по проекту «Это я».

Как  передает Арменпресс, об этом написал в Facebook пресс-секретарь МО РА АрцрунОванисян. 

Давида Тонояна  сопровождали начальник  ГШ ВС РА генерал-полковник Мовсес Акопян и командующий  АО Арцаха генерал-лейтенант  Левон  Мнацаканян.

Давид Тоноян обсудил с военнослужащими и их командирами вопросы, связанные  с эффективностью и перманентностью программы, выслушал их вопросы  и предложения. 

В конце  встречи министр пожелал всем доброй  службы, отметив важность программы «Это я» для  Вооруженных сил государства.

Служба по программе «Это я» длится 3  года, из них 7 месяцев военнослужащий проведет в увольнении - начиная с 6 месяца, когда его подразделение приступит к боевому  дежурству, каждый месяц служа по формуле 1+1+2: неделю в отпуске, неделю в части, готовясь к боевой вахте и 2 недели – на передовой, на боевой вахте.

 




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