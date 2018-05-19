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Музейная ночь в Святом Престоле – экспонируются банкноты Первой республики


Музейная ночь в Святом Престоле — 19 мая откроется музей Рубена Севака в Св.Эчмиадзине.

Как  сообщили Арменпресс в пресс-канцелярии Св. Престола, по случаю 100-летия  Первой Республики и Майских сражений будут выставлены  банкноты, архивные материалы  Первой  республики, а также  ордена Св.Григория  Просветителя, которые  были утверждены в 1919г.  Католикосом  ГеворгомV.

Состоится также выставка современной живописи: с благословения КатоликосаВсех Армян Гарегина II молодой художник  Микаел Арутюнян создал полотно «Конец Голгофы: преодоление», посвященное  Сардарапатскому  сражению.

 




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