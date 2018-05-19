Музейная ночь в Святом Престоле – экспонируются банкноты Первой республики

Музейная ночь в Святом Престоле — 19 мая откроется музей Рубена Севака в Св.Эчмиадзине.

Как сообщили Арменпресс в пресс-канцелярии Св. Престола, по случаю 100-летия Первой Республики и Майских сражений будут выставлены банкноты, архивные материалы Первой республики, а также ордена Св.Григория Просветителя, которые были утверждены в 1919г. Католикосом ГеворгомV.

Состоится также выставка современной живописи: с благословения КатоликосаВсех Армян Гарегина II молодой художник Микаел Арутюнян создал полотно «Конец Голгофы: преодоление», посвященное Сардарапатскому сражению.