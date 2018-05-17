Мэй подтвердила намерение Великобритании покинуть таможенный союз ЕС
17:10, 17 Май, 2018
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй подтвердила намерение королевства покинуть таможенный союз ЕС. Как передает Арменпресс, об этом сообщило агентство Reuters. "Нет, Соединенное Королевство покинет таможенный союз точно так же, как мы покидаем Европейский союз", - сказала в четверг Мэй по прибытии на саммит ЕС - Западные Балканы в Софии, отвечая на вопрос журналистов, попросивших прокомментировать появившиеся ранее в СМИ сообщения о намерении Лондона сообщить Брюсселю о готовности остаться в таможенном союзе ЕС после 2021 года из-за нерешенности ирландского вопроса. "Конечно же, мы будем обсуждать будущие таможенные соглашения с ЕС", - добавила она.
Ранее о намерении британских властей отказаться от стремления покинуть таможенный союз сообщилабританская газета The Daily Telegraph. По ее данным, министры Соединенного Королевства пришли к договоренностям о том, что между Республикой Ирландия и Северной Ирландией (британским регионом) после выхода Великобритании из ЕС не должна проводиться жесткая граница. Однако это неизбежно, если Лондон покинет таможенный союз ЕС, в котором остается Дублин.
Brexit состоится 29 марта 2019 года, после чего должен наступить переходный период, который продлится до 31 декабря 2020 года. До этого срока Лондон будет оставаться в таможенном союзе ЕС.