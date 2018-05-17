Мэй подтвердила намерение Великобритании покинуть таможенный союз ЕС

Как передает Арменпресс , об этом

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй подтвердила намерение королевства покинуть таможенный союз ЕС.сообщило агентство Reuters. "Нет, Соединенное Королевство покинет таможенный союз точно так же, как мы покидаем Европейский союз", - сказала в четверг Мэй по прибытии на саммит ЕС - Западные Балканы в Софии, отвечая на вопрос журналистов, попросивших прокомментировать появившиеся ранее в СМИ сообщения о намерении Лондона сообщить Брюсселю о готовности остаться в таможенном союзе ЕС после 2021 года из-за нерешенности ирландского вопроса. "Конечно же, мы будем обсуждать будущие таможенные соглашения с ЕС", - добавила она.

Ранее о намерении британских властей отказаться от стремления покинуть таможенный союз сообщилабританская газета The Daily Telegraph. По ее данным, министры Соединенного Королевства пришли к договоренностям о том, что между Республикой Ирландия и Северной Ирландией (британским регионом) после выхода Великобритании из ЕС не должна проводиться жесткая граница. Однако это неизбежно, если Лондон покинет таможенный союз ЕС, в котором остается Дублин.

Brexit состоится 29 марта 2019 года, после чего должен наступить переходный период, который продлится до 31 декабря 2020 года. До этого срока Лондон будет оставаться в таможенном союзе ЕС.