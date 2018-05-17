Владельцев ларьков не обяжут устанавливать огнетушители: премьер-министр Армении Никол Пашинян

Владельцев ларьков не обяжут устанавливать огнетушители. Как передает «Арменпресс», об этом на заседании правительства Армении заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«Распространились сведения, будто владельцев ларьков обяжут приобретать и устанавливать огнетушители. Трудно сказать – откуда идут эти слухи, однако, еще раз хочу уверить, что в торговых центрах нужноо будет повысить уровень противопожарной безопасности, однако это не озна чает наложения дополнительного бремени на индивидуальных предпринимателей.

Мы подобных обязанностей перед ними не ставим. Если и есть какие-то процедуры, то они относятся к владельцам, причем, вопросы надо будет решать не штрафами, а сотрудничеством»,- сказал он.