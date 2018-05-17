В Австралии создали самый большой в мире 3D-принтер

Австралийские инженеры в не столь отдаленном будущем научатся "печатать" крылья и фюзеляжи самолетов и корпуса подлодок. С таким прогнозом выступил глава компании Titomic Джефф Ланг на состоявшейся в Мельбурне презентации созданного ею самого большого в мире 3D-принтера. Это гигантское печатающее устройство, разместившееся в одном из заводских корпусов промышленной зоны города, имеет форму рамы размерами 40 метров в длину и 20 в высоту и уже сейчас способно производить детали размерами 9 х 3 х1,5 метра, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Ланг уточнил, что австралийский принтер не только сконструирован по-новому, но и гораздо мощнее используемых сейчас аналогичных 3D-станков. "Скорость его работы составляет 45 кг в час, в то время как существующие другие машины способны "печатать" примерно 1 кг в сутки", - отметил он.

"В наших планах - продолжать совершенствовать эту технологию, прежде всего с точки зрения дизайна, чтобы научиться производить более крупные и сложные детали, мы также хотим продавать ее другим странам", - сообщил глава Titomic.