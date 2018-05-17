Подписано Временное соглашение, ведущее к образованию зоны свободной торговли между ЕАЭС и Ираном

Временное соглашение, ведущее к образованию зоны свободной торговли между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Исламской Республикой Иран, подписано 17 мая в рамках Астанинского экономического форума, передает Арменпресс.

Свои подписи под соглашением поставили Председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Тигран Саркисян, Вице-премьер-министр Республики Армения Тигран Авинян, Первый заместитель Премьер-министра Республики Беларусь Василий Матюшевский, Первый заместитель Премьер-министра Республики Казахстан Аскар Мамин, Вице-премьер-министр Кыргызской Республики Замирбек Аскаров, заместитель Председателя правительства Российской Федерации Дмитрий Козак и министр промышленности, шахт и торговли Исламской Республики Иран Мохаммад Шариатмадари.

К церемонии подписания была приурочена панельная дискуссия «ЕАЭС – Иран: новые перспективы сотрудничества в условиях преференциальной торговли», участники которой обсудили эффекты от заключения соглашения, новые возможности, которые открываются для экспортеров из Союза и Ирана, а также направления углубления сотрудничества между сторонами.

Открывая дискуссию, Тигран Саркисян отметил, что документ стал особенным для ЕАЭС, так как подразумевает два этапа создания зоны свободной торговли (ЗСТ). На текущем этапе будет действовать Временное соглашение. За три года планируется договориться по полноформатному соглашению о ЗСТ между ЕАЭС и Ираном. Соглашение о ЗСТ охватит уже практически всю товарную номенклатуру. В перспективе товарооборот может увеличиться до полутора раз (150%).

Председатель Коллегии ЕЭК Тигран Саркисян поблагодарил всех участников переговорного процесса – представителей пяти стран Союза, бизнес-сообщество и сотрудников Комиссии, которые под руководством министра по торговле ЕЭК Вероники Никишиной провели «очень большую содержательную и организационную работу и вышли на результат, который удовлетворяет все стороны соглашения». А также иранских партнеров – «за проявление гибкости при достижении столь масштабных и предметных договоренностей».

«Сейчас в соглашение включен первоочередной перечень товаров, по которым ввозные пошлины во взаимной торговле будут снижены или устранены после вступления документа в силу, – рассказал Председатель Коллегии ЕЭК. – Соглашение охватывает 50% объема взаимной торговли, что, безусловно, говорит о значимости и серьезности договорённостей».

Тигран Саркисян назвал несколько основных преимуществ, которые получат предприниматели стран Союза и Ирана после вступления соглашения в силу. Одной из таких выгод является экономия на уплате ввозных таможенных пошлин.

Второе преимущество – это прозрачная и предсказуемая среда взаимной торговли. «Помимо снижения импортных пошлин, Временное соглашение предусматривает соблюдение сторонами основополагающих принципов международной торговли. Прописана схема, аналогичная нормам ВТО, что налагает обязательства и требования на Иран, несмотря на отсутствие у наших партнеров членства в ВТО», – сообщил Председатель Коллегии ЕЭК.

Также достигнута договорённость не применять необоснованные нетарифные меры, ограничивающие торговлю, в отношении товаров, которые перечислены в соглашении.

Вице-премьер-министр Республики Армения Тигран Авинян отметил исторически сложившиеся добрососедские отношения с Ираном. «Армения является единственной страной ЕАЭС, которая имеет сухопутную границу с Ираном, и мы попробуем это использовать на благо рынка Армении, ЕАЭС и Ирана», – сказал он.

Тигран Авинян сообщил, что в сотрудничество с Ираном будет вовлечена свободная экономическая зона (СЭЗ) «Гюмри». Она предоставляет возможность организовать на своей площадке совместное производство. Производители из Ирана могут ввозить сырье в СЭЗ и получать готовую продукцию без бюрократических процедур для поставок на рынок ЕАЭС.

В качестве примера сотрудничества с Ираном представитель Армении привел уже существующий опыт – Армения производит продукты питания под иранские стандарты «халяль».

«Первый уникальный опыт создания многосторонних отношений с ИРИ является достаточно перспективным. Мы достигли очень хороших взаимных результатов», – заявил Первый заместитель Премьер-министра Республики Беларусь Василий Матюшевский.

Представитель Беларуси отметил значимость соглашения для реализации экспортной стратегии республики. «Наша взаимная торговля развивается достаточно активно с 1993 года. В 2017 году в три раза вырос взаимный товарооборот между Беларусью и Ираном. Очень позитивная динамика наблюдается и в первом квартале 2018 года», – сообщил Василий Матюшевский.

Заместитель Председателя правительства Российской Федерации Дмитрий Козак приветствовал подписание соглашения. Он назвал бизнес его основным бенефициаром. «В документе предусмотрена специальная статья по установлению бизнес-диалога. Точный формат этой площадки будет определен в ближайшее время с участием бизнеса», – сказал Дмитрий Козак.

Министр промышленности, шахт и торговли Исламской Республики Иран Мохаммад Шариатмадари отметил большой потенциал стран ЕАЭС и Ирана как субъектов мировой экономики.

«Иран ставит задачу упростить процедуры экспорта, устранить препятствия, развить логистику и установить стабильные торгово-экономические отношения между ЕАЭС и Ираном, – заявил представитель республики. – Мы нацелены на второй этап, который станет гарантом развития наших отношений в будущем».