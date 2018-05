Траволта исполнил зажигательный танец в Канне под трек 50 Cent

Американский актер Джон Траволта порадовал пользователей социальных сетей зажигательным танцем под трек 50 Cent, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Рэпер выступал в Канне на премьере драмы "Кодекс Готти", в которой Траволта сыграл главную роль. В какой-то момент актер вышел на сцену станцевать под трек Just A Lil Bit. Судя по реакции зрителей, они остались довольны.

"Я и Джон Траволта зажигаем! Клянусь, я приехал сюда только из-за него", — написал 50 Cent в Twitter, опубликовав ролик с танцующим 64-летним актером.

В комментариях к твиту 50 cent пользователи вспомнили о других знаменитых танцах актера из таких фильмов, как "Криминальное чтиво" и "Бриолин".

Me and John Travolta partying l swear l only came out here because of him. pic.twitter.com/naQXTMGnxr