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Траволта исполнил зажигательный танец в Канне под трек 50 Cent


Американский актер Джон Траволта порадовал пользователей социальных сетей зажигательным танцем под трек 50 Cent, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Рэпер выступал в Канне на премьере драмы "Кодекс Готти", в которой Траволта сыграл главную роль. В какой-то момент актер вышел на сцену станцевать под трек Just A Lil Bit. Судя по реакции зрителей, они остались довольны.

"Я и Джон Траволта зажигаем! Клянусь, я приехал сюда только из-за него", — написал 50 Cent в Twitter, опубликовав ролик с танцующим 64-летним актером.

В комментариях к твиту 50 cent пользователи вспомнили о других знаменитых танцах актера из таких фильмов, как "Криминальное чтиво" и "Бриолин".

 




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