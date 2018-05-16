Роухани заявил, что Иран не поддастся давлению даже в случае угрозы войны

Президент Исламской Республики Иран (ИРИ) Хасан Роухани заявил, что давление, санкции и даже угроза войны не заставят народ Ирана объявить о своей капитуляции перед США. Как передает Арменпресс, об этом сообщает в среду агентство ISNA.

"В отношении ядерной программы некоторые думают, что давление, санкции, угрозы, включая угрозу начать войну, могут заставить народ Ирана капитулировать, - сказал Роухани. - Однако стойкость иранского народ показала, что такая позиция является глубоко ошибочной".

Президент ИРИ добавил, что его страна "будет сопротивляться заговорам США", которые "враждебны иранцам и создают для них проблемы". "Мы или США подорвали международное право? Мы или они нарушили резолюции ООН (по ядерной сделке - прим. ТАСС)?" - указал Роухани.





