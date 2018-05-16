На фоне увеличения напряженности в отношениях Израиля и Турции в изральском парламенте вновь поднят вопрос о признании Геноцида армян.

Израильский депутат Ицик Шмули из политического альянса «Сионистский лагерь» 16 мая внес на рассмотрение Кнессета законопроект о признании Геноцида армян 1915 года в Османской империи.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает газета The Jerusalem Post.

По словам Шмули, Израиль до сего дня уклонялся от признания Геноцида армян несмотря на то, что этот исторический факт признан уже 29 государствами мира.

«Мы не потерпим чтения моралей от турецкого мясника-антисемита, который каждый день бомбит тысячи курдов на севере Сирии и чье государство несет ответственность за геноцид армянского народа и исторические преступления против ассирийцев»,- заявил Шмули. Подобный законопроект подготовил также депутат от партии «Ликуд» Амир Охана.

За считанные часы до открытия посольства США в Иерусалиме, на границе Израиля и сектора Газа вспыхнули протесты. По данным министерства здравоохранения Палестинской автономии, к вечеру 14 мая в ходе беспорядков погибли не менее 58 палестинцев, еще более 2700 были ранены. По свидетельствам очевидцев, в нескольких местах палестинцы пытались перерезать пограничные заграждения и прорваться в Израиль. Сообщается, что израильские солдаты стреляли по протестующим.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе визита в Великобританию назвал действия Израиля в секторе Газа по отношению к палестинцам «геноцидом».

Турция отозвала для консультаций своих послов в Вашингтоне и Тель-Авиве.МИД Турции предложил генконсулу Израиля в Стамбуле временно покинуть пределы страны.