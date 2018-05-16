МОН Армении отсрочил дни государственных выпускных экзаменов для 9-х и 12-х классов
Министр образования и науки Армении Араик Арутюнян подписал приказ об изменении графика организации и проведения государственных выпускных экзаменов на 2017-2018 учебный год.
Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью Министерства образования и науки, в частности, изменены ранее утвержденные дни государственных выпускных экзаменов в 9-х и 12-х классах.
Таким образом, утвержден следующий график экзаменов.
12-й класс
"Армянский язык и армянская литература" (письменный) - 13.06.2018г.
"Математика" (письменный) - 20.06.2018г.
"История Армении" (письменный) - 26.06.2018г.
"Физкультура" (сдача нормативов) - в течение последней недели школьных занятий (зачет)
9-й класс
"Армянский язык и армянская литература" (письменный) - 11.06.2018г.
"Литература" (устный) - 14.06.2018г.
"Математика" (письменный) - 17.06.2018г.
"Иностранный язык" ("Русский", "Английский", "Французский", "Немецкий" и другие языки) - (устный) - 21.06.2018г.
"Естествоведение" ("Физика", "Химия", "Биология", "Гоеграфия") (письменный) - 25.06.2018г.
"История Армении" (устный) - 28.06.2018г.
"Физкультура" (сдача нормативов) - в течение экзаменационного периода
Дни государственных выпускных экзаменов 4-го класса не изменились
"Родной язык" (письменный) - 02.06.2018г.
"Математика" (письменный) - 05.06.2018г.
В министерстве сообщили также, что единые экзамены 2017-18 учебного года стартуют с 8-го июня.
"Биология", "География", "Общая история" - 08.06.2018г.
"Армянский язык и литература" - 12.06.2018г.
"Физика" - 15.06.2018г.
"Иностранный язык" - 19.06.2018г.
"Математика" - 22.06.2018г.
"История Армении", "Химия" - 25.06.2018г.
"Русский язык" - 27.06.2018г.
"Изменение дней экзаменов обусловлено тем, что ученики выпускных классов во время Общенародного движения не имели возможности полноценно подготовиться к выпускным и единым экзаменам", - отмечается в сообщении.
НС Армении на особом заседании 8-го мая открытым голосованием избрало лидера фракции «Елк» Никола Пашиняна премьер-министром Армении. Как передает «Арменпресс», «за» проголосовали 59 депутатов, «против» - 42 депутатов.