МОН Армении отсрочил дни государственных выпускных экзаменов для 9-х и 12-х классов

Министр образования и науки Армении Араик Арутюнян подписал приказ об изменении графика организации и проведения государственных выпускных экзаменов на 2017-2018 учебный год.



Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью Министерства образования и науки, в частности, изменены ранее утвержденные дни государственных выпускных экзаменов в 9-х и 12-х классах.



Таким образом, утвержден следующий график экзаменов.



12-й класс



"Армянский язык и армянская литература" (письменный) - 13.06.2018г.



"Математика" (письменный) - 20.06.2018г.



"История Армении" (письменный) - 26.06.2018г.



"Физкультура" (сдача нормативов) - в течение последней недели школьных занятий (зачет)



9-й класс



"Армянский язык и армянская литература" (письменный) - 11.06.2018г.



"Литература" (устный) - 14.06.2018г.



"Математика" (письменный) - 17.06.2018г.



"Иностранный язык" ("Русский", "Английский", "Французский", "Немецкий" и другие языки) - (устный) - 21.06.2018г.



"Естествоведение" ("Физика", "Химия", "Биология", "Гоеграфия") (письменный) - 25.06.2018г.



"История Армении" (устный) - 28.06.2018г.



"Физкультура" (сдача нормативов) - в течение экзаменационного периода



Дни государственных выпускных экзаменов 4-го класса не изменились



"Родной язык" (письменный) - 02.06.2018г.



"Математика" (письменный) - 05.06.2018г.



В министерстве сообщили также, что единые экзамены 2017-18 учебного года стартуют с 8-го июня.



"Биология", "География", "Общая история" - 08.06.2018г.



"Армянский язык и литература" - 12.06.2018г.



"Физика" - 15.06.2018г.



"Иностранный язык" - 19.06.2018г.



"Математика" - 22.06.2018г.



"История Армении", "Химия" - 25.06.2018г.



"Русский язык" - 27.06.2018г.



"Изменение дней экзаменов обусловлено тем, что ученики выпускных классов во время Общенародного движения не имели возможности полноценно подготовиться к выпускным и единым экзаменам", - отмечается в сообщении.



НС Армении на особом заседании 8-го мая открытым голосованием избрало лидера фракции «Елк» Никола Пашиняна премьер-министром Армении. Как передает «Арменпресс», «за» проголосовали 59 депутатов, «против» - 42 депутатов.

Согласно Конституции Армении, после избрания премьер-министра, в течение 15 дней после назначения премьер-министра формируется правительство Армении. После своего назначения премьер-министр в течение 5 дней предлагает президенту Армении кандидатуры вице-премьеров и министров. В течение 20 дней после формирования правительства премьер-министр представляет НС Армении программу правительства Армении. НС Армении дает одобрение программе правительства Армении в течение 7 дней, большинством голосов от общего числа депутатов. Если НС Армении не одобряет программу правительства Армении и не избирает нового премьер-министра, НС Армении распускается силою закона. Если НС Армении избирает премьер-министра, но не одобряет программу правительства Армении, НС Армении распускается силою закона.