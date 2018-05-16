В Иране оценили возможное влияние санкций США на сотрудничество с Россией

Иран намерен наращивать экономические связи с РФ, перспектива возвращения санкций США не повлияет на уже действующие и новые контракты, в том числе в нефтегазовой сфере. Как передает Арменпресс, об этом заявил в интервью РИА Новости председатель комитета по экономике парламента Ирана Мохаммад Реза Пур-Эбрахими.

"Безусловно, это так. И не только прежние договоренности остаются в силе, но, наоборот, будут и новые, будут новые контракты. И вопрос о соглашении по ядерной программе и выход из него США не повлияет на наши отношения", — сказал Пур-Эбрахими.

"Одна из важнейших сфер – это нефть, газ, энергетика. И здесь есть ряд предпосылок (для договоренностей — ред.)", — добавил он.