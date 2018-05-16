Борец вольного стиля Рафаэл Арутюнян стал чемпионом Европы среди юношей
Борец вольного стиля, член сборной Армении Рафаэл Арутюнян стал чемпионом Европы среди юношей.
Как передает «Арменпресс», в категории 45 кг в финале Рафаэл Арутюнян одержал победу со счетом 10:0 над представителем Македонии Бесиром Алили и стал чемпионом Европы среди юношей.Другой представитель Армении в категории 51 кг стал серебряным призером чемпионата Европы среди юношей.
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