Время в Ереване: 11:07:36,   16 Май

Борец вольного стиля Рафаэл Арутюнян стал чемпионом Европы среди юношей


Борец вольного стиля, член сборной Армении Рафаэл Арутюнян стал чемпионом Европы среди юношей.

Как передает «Арменпресс», в категории 45 кг в финале Рафаэл Арутюнян одержал победу со счетом 10:0 над представителем Македонии Бесиром Алили и стал чемпионом Европы среди юношей.

Другой представитель Армении в категории 51 кг стал серебряным призером чемпионата Европы среди юношей.


Последние новости

Все новости    

  Завтра





Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации