Борец вольного стиля Рафаэл Арутюнян стал чемпионом Европы среди юношей

Борец вольного стиля, член сборной Армении Рафаэл Арутюнян стал чемпионом Европы среди юношей.

Как передает «Арменпресс», в категории 45 кг в финале Рафаэл Арутюнян одержал победу со счетом 10:0 над представителем Македонии Бесиром Алили и стал чемпионом Европы среди юношей.

Другой представитель Армении в категории 51 кг стал серебряным призером чемпионата Европы среди юношей.