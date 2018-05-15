"Тошнотворно": десятки зрителей ушли с премьеры нового фильма фон Триера

Более 100 человек не смогли досмотреть до конца новый фильм Ларса фон Триера "Дом, который построил Джек" на премьерном показе в Канне, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

В Twitter зрители, попавшие на сеанс, называют фильм "тошнотворным", "мучительным", "жалким", отмечая, что его "не нужно было снимать".

"Только что ушла с премьеры нового фильма Ларса фон Триера, потому что смотреть на то, как в детей стреляют и убивают их — это ни искусство, ни развлечение", — пишет Чарли Анджела.

Как отметил у себя в Twitter обозреватель Variety Рамин Сетудех, фильм "Дом, который построил Джек" — худший фильм года и один из самых неприятных в его жизни опытов, связанных с просмотром кино.

"Это отвратительно", сказала одна женщина, покидая зал", — написал он.

Сетудех отметил, что те, кто остался, все-таки встретили режиссера овацией.

В 2011 году Каннский фестиваль объявил фон Триера "персоной нон грата" после неудачной шутки о Гитлере. В этому году он впервые вернулся в Канны, хоть и вне конкурсной программы.

"Дом, который построил Джек" — фильм о серийном убийце Джеке, который оформляет каждое свое преступление как произведение искусства. Главную роль исполнил актер Мэтт Диллон, известный по фильму "Столкновение".