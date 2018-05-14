Чехия откроет в Иерусалиме почетное консульство

Чехия до конца мая откроет в Иерусалиме почетное консульство, а позднее в 2018 году — Чешский дом, предназначенный для торгово-экономических и культурных акций. Как передает Арменпресс со ссылкой на «РИА новости», об этом сообщил в понедельник чешский премьер Андрей Бабиш в своем микроблоге в Twitter.

Бабиш сообщил, что поздравил своего израильского коллегу Биньямина Нетаньяху с 70-летием образования Израиля. "Поздравляю вас в связи с 70-летием независимости Израиля! Доставляет удовольствие видеть, как быстро его граждане создали от самых основ успешное и демократическое общество. Я горд тем, какую важную роль при зарождении Государства Израиль сыграла Чехословакия", — написал он.

"Я рад, что Чешская Республика откроет почетное консульство в Иерусалиме до конца мая. Я также буду рад, если нам удастся до конца нынешнего года открыть в Иерусалиме Чешский дом, предназначенный для чешско-израильского культурного, торгово-экономического и межчеловеческого обмена", — добавил Бабиш.

Он пригласил израильского коллегу с официальным визитом в Чехию, а также отметил, что после формирования нового кабмина Прага будет готова договориться о деталях межправительственных консультаций, которые должны состояться в чешской столице.