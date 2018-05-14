В Тбилиси завершились акции протеста

Акции протеста, проходившие в центре Тбилиси с вечера воскресенья, завершились. Ранее глава МВД ГеоргиГахария вместе с руководителем движения "Белый шум" Бекой Цикаришвили выступил на митинге у здания парламента. Министр предложил "спокойно завершить сегодняшний вечер" и "перевести диалог в рабочий режим", а также заявил, что власти "готовы к реформированию наркополитики". В свою очередь Цикаришвили сообщил, что следующий митинг движения "Белый шум" состоится 19 мая" и на нем "будет объявлено о ходе работы по выполнению сегодняшних договоренностей с МВД", сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

После этого Гахария встретился с лидерами контракции, организованной другими общественно-политическими организациями. Он попросил их также прекратить эту акцию и все накопившиеся вопросы решать в рабочем режиме, организаторы контракции прислушались к этому призыву. В воскресенье вечером к протестующим обратился и премьер страны Георгий Квирикашвили, призвав их к спокойствию. Он отметил, что "сейчас для Грузии главное - сохранить спокойствие, не допустить ненависти людей друг к другу из-за разных взглядов".

В воскресенье на проспекте Руставели в центре Тбилиси прошли две многолюдные акции. Одна проводилась движением "Белый шум", в ней участвовали 1,5 тыс. человек, выражавших протест против действий полиции при проведении антинаркотического рейда в ночных клубах Тбилиси и требовавших отставки главы МВД и премьер-министра. Участники контракции численностью около двух тысяч человек выразили протест против митинга движения "Белый шум" и требовали его прекращения.

Полиция задержала более десяти агрессивных участников акции националистов, которые пытались прорваться к зданию парламента.

На проспекте Руставели был мобилизован спецназ МВД, водометы и спецтехника, включая так называемые "акустические пушки".