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У АРФД будет 2 министерских портфеля — Верховный орган


У АРФД будет 2 министерских портфеля. Об этом Арменпресс сообщил представитель Верховного органа Арсен Амбарцумян.

«По итогам обсуждений у будет 2 министерских портфеля. Министерство сельского хозяйства РА возглавит экс-губернатор Ширака Артур Хачатрян, а Министерство экономического развития и инвестиций – экс-министр экологии Арцвик Минасян», — сказал он.




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