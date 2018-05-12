У АРФД будет 2 министерских портфеля — Верховный орган
У АРФД будет 2 министерских портфеля. Об этом Арменпресс сообщил представитель Верховного органа Арсен Амбарцумян.
«По итогам обсуждений у будет 2 министерских портфеля. Министерство сельского хозяйства РА возглавит экс-губернатор Ширака Артур Хачатрян, а Министерство экономического развития и инвестиций – экс-министр экологии Арцвик Минасян», — сказал он.
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