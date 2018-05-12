Россия летом 2019 года отправит на МКС грузовозвращаемый беспилотный корабль
Россия отправит на Международную космическую станцию летом 2019 года первый грузовозвращаемый беспилотный корабль, сообщил "Интерфаксу" источник в ракетно-космической отрасли.
"Грузовозвращаемый корабль "Союз" отправится в свой первый полет к МКС 28 августа 2019 года. Предполагается отработать на нем технологию пуска таких кораблей", - сказал источник.
На МКС корабль пробудет полгода.
"Возвращение корабля на Землю запланировано на февраль 2020 года", - сказал он.
Ранее сообщалось, что РКК "Энергия" планирует создать грузовозвращаемый транспортный корабль на базе пилотируемого корабля "Союз", который обеспечивал бы доставку на Землю до 500 кг грузов с орбиты. Для запуска этого корабля будет использоваться ракета "Союз-2". Он сможет находиться в космосе до 370 суток, сообщает Арменпресс со ссылкой на Интерфакс.