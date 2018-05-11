Глава МИД Ирана обсудит ситуацию по ядерной сделке с Китаем, Россией и ЕС
Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф посетит 14 мая Москву для консультаций по ядерной сделке, ожидается встреча с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Как передает Арменпресс, об этом сообщил ТАСС источник в иранском дипведомстве.
"Господин министр в субботу [12 мая] посетит Китай, в понедельник [14 мая] - Москву, а во вторник [15 мая] примет участие во встрече европейских участников сделки в Брюсселе, - сказал собеседник. - В Москве Зариф планирует встретиться с Лавровым".
"Будет обсуждаться ситуация вокруг иранской ядерной сделки", - добавил он.
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