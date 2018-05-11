Время в Ереване: 11:07:36,   11 Май

Глава МИД Ирана обсудит ситуацию по ядерной сделке с Китаем, Россией и ЕС


Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф посетит 14 мая Москву для консультаций по ядерной сделке, ожидается встреча с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Как передает Арменпресс, об этом сообщил ТАСС источник в иранском дипведомстве.

"Господин министр в субботу [12 мая] посетит Китай, в понедельник [14 мая] - Москву, а во вторник [15 мая] примет участие во встрече европейских участников сделки в Брюсселе, - сказал собеседник. - В Москве Зариф планирует встретиться с Лавровым".

"Будет обсуждаться ситуация вокруг иранской ядерной сделки", - добавил он.



 

 




Последние новости

Все новости    

  Завтра





Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации