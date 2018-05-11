Фильм Кирилла Серебренникова "Лето" стал лидером в рейтинге кинокритиков в Канне, получив оценку 2,4 балла из 4, следует из данных журнала Screen.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, всего на четвёртый день в Канне критикам показали три конкурсных фильма. Картина открытия "Все знают" иранского режиссёра Асгара Фархади с Хавьером Бардемом и Пенелопой Крус, а также дебютный фильм молодого американца А.Б. Шоки египетского происхождения "Судный день" про больного проказой в Египте получили по 1,8 балла.

Впереди ещё восемь дней фестиваля. Всего в конкурсе участвует 21 фильм. Журналистам ещё предстоит, в частности, увидеть картины Павла Павликовского, Жан-Люка Годара, Джафара Панахи и Спайка Ли.