Goldman Sachs и Apple выпустят совместную кредитную карту в начале 2019 года

Apple и Goldman Sachs Group выпустят совместную кредитную карту, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Запуск карты под брендом Apple Pay может произойти уже в начале следующего года, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники. При этом, по их словам, компания откажется от давнего партнерства с Barclays Plc по выпуску карт лояльности.

Совместная карта Apple-Goldman может помочь компаниям бороться со слабостями их основных бизнесов, отмечается в материале WSJ. По мере того, как рост продаж новых моделей iPhone замедляется, Apple фокусируется на таких услугах, как мобильные платежи, подписки на потоковую музыку и продажи в онлайн-магазине App Store.

Партнерство Apple и Goldman помимо совместной карты будет включать и другие услуги - в частности, предоставление в магазинах кредитов на покупку iPhone.