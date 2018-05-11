Турция продолжит торговлю с Ираном, несмотря на санкции США

Турция продолжит торговлю с Ираном, не нарушая требования ООН. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом в пятницу в интервью агентству Anadolu заявил министр экономики Турции Нихат Зейбекчи.

"Решение США о санкциях в отношении Ирана является возможностью для Турции. Я продолжу торговать с Ираном, соблюдая условия резолюций ООН", - сказал министр. Так он прокомментировал принятое в четверг решение Вашингтона расширить меры экономического воздействия на Иран.

Минфин США ввел санкции против шестерых человек, связанных, по мнению Вашингтона, с Корпусом "стражей исламской революции" (КСИР, элитные части Вооруженных сил) Ирана, а также против трех компаний, имеющих отношение к КСИР.

Данное решение последовало после того, как президент Дональд Трамп 8 мая объявил о выходе Вашингтона из СВПД (Совместного всеобъемлющего плана действий).