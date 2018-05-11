ФРГ обсуждает с партнерами возможные последствия санкций США против Ирана

Германия обсуждает с партнерами возможные последствия введения США санкций против Ирана после выхода из ядерной сделки. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом заявил министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер в опубликованном в пятницу интервью интервью радиостанции Deutschlandfunk.

"Мы обсуждаем, каковы будут экономические последствия, как можно избежать негативных последствий для рабочих мест в Германии. Здесь мы работаем вместе с ЕС, Еврокомиссией", - сказал он. По словам Альтмайера, ФРГ стремится к обеспечению правовой безопасности для своих фирм.

Министр предостерег от раскручивания спирали эскалации, неопределенности, которые в конечном итоге "будут иметь негативные эффекты не только с политической точки зрения, но скажутся на развитии мировой экономики".

Альтмайер считает преждевременным возвращаться к санкциям против Ирана. "Мы должны задуматься, нужно ли вводить санкции против Ирана, когда вообще нельзя констатировать, что было нарушено соглашение [по ядерной сделке]", - сказал он. Министр указал на то, что "европейцы не имеют каких-либо убедительных доказательств" этому и отметил, что будущее сделки с Ираном обсуждается "со всеми сторонами, в том числе, с Россией и Китаем".





