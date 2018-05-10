Лагерфельд пригрозил отказаться от гражданства ФРГ из-за несогласия с политикой Меркель

Кутюрье Карл Лагерфельд пригрозил отказаться от германского гражданства в знак несогласия с политикой канцлера ФРГ Ангелы Меркель в сфере миграции. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, соответствующее заявление модельер сделал в интервью, опубликованном в четверг французским журналом Le Point.

"Зачем Меркель заявила, что Германия примет на своей территории миллион мигрантов? Ей следовало бы вспомнить о прошлом Германии. Я презираю госпожу Меркель за то, что она забыла это сделать", - сказал художественный директор дома моды Chanel.

"Меркель хотела таким образом создать себе положительный образ. Ей как достойной дочери протестантского пастора невыносимо думать о том зле, которая Германия причинила другим в период после 1933 года", - считает модельер.

"Но парадокс заключается в том, что, пытаясь исправить зло, она в результате обеспечила этому злу доступ к власти. Партия "Альтернатива для Германии" до этого практически не существовала, но Меркель одной этой фразой обеспечила ей существование и поддержку двух миллионов избирателей, в результате чего сто неонацистов попали в парламент", - добавил Лагерфельд.

"Если так будет продолжаться, я откажусь от гражданства Германии. Я больше не намерен входить в состав этого клуба неонацистов, - сказал всемирно известный кутюрье, родившийся в Гамбурге. - Но в то же время я не намерен стать после этого французом. Я не люблю нации, я космполит".





