Лавров: выход США из сделки по Ирану грозит дестабилизацией Ближнего Востока

Выход Вашингтона из сделки по ядерной программе Тегерана грозит дестабилизацией Ближнего Востока.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с германским коллегой Хайко Маасом.

Россия считает важным, чтобы участники ядерной сделки с Ираном оперативно выработали шаги по сохранению Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе.

"Особое внимание уделили ситуации, которая сложилась после заявления США о выходе из Совместного плана действий по иранской ядерной программе, - отметил он. - Мы считаем важным, чтобы все остальные участники этого плана действий могли оперативно оценить сложившуюся ситуацию, провести необходимые консультации и выработать шаги, которые позволили бы сохранить этот важнейший документ - важнейший для региональной стабильности и для поддержания режима нераспространения оружия массового уничтожения. Условились провести соответствующие контакты с нашими германскими коллегами".

Он также отметил, что отмена санкций в отношении Ирана со стороны СБ ООН не подлежит пересмотру. "Что касается односторонних санкций США, тут мы ничего поделать не можем. Но другое дело, что это не может касаться отмены санкций, которые были введены Советом Безопасности ООН. Эта отмена не подлежит пересмотру", - сказал Лавров.

По его словам, Россия положительно оценила сдержанную реакцию иранского руководства на решение Трампа. "Мы оценили взвешенную реакцию руководства Ирана на это решение [о выходе США из СВПД], потому что необходимо оценить все последствия этого шага Вашингтона. Здесь спешка была бы, наверное, непродуктивной", - сказал Лавров.

Он также соббщил что РФ считает эскалацию напряженности между Ираном и Израилем весьма тревожной тенденцией. Все впоросы нужно решать через диалог, подчеркнул министр.





