Начальник ведомства управления государственным имуществом Арман Саакян подает в отставку

Начальник ведомства управления государственным имуществом при правительстве Армении Арман Саакян подает в отставку. Как передает «Арменпресс», об этом он пишет на своей странице в Facebook.

«Я принял решение отказаться от должности начальника ведомства управления государственным имуществом при правительстве Армении», – пишет, в частности, Арман Саакян.

«Покидая госслужбу, не покидаю политику, тем более, что около года назад мы с товарищами по команде и сторонниками добились убедительной победы на парламентских выборах. Сегодня тем более я не имею права подводить своих избирателей и продолжу находиться рядом с ними. Вместе мы продолжим наш путь к прогрессу нашего государства и общества. Для меня важен и путь, пройденный и предстоящий со СМИ: наше здоровое сотрудничество с профессионалами позволяло довести до общества проделанную работу, исправить через критику недостатки.

Еще раз благодарю за доверие, сотрудничество и поддержку»,- пишет он.