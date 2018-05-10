Дональд Туск и Жан-Клод Юнкер совместно поздравили Никола Пашиняна

Председатель Совета Европы Дональд Туск и председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер совместно поздравили Никола Пашиняна с избранием на должность премьер-министра Армении. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает сайт премьер-министра Армении.

«Желаем поздравить вас с избранием на должность премьер-министра Армении и пожелать всего наилучшего в осуществлении этого важного мандата. Мы приветствуем то, что в эти дни все стороны избежали конфронтации и проявили сдержанность и ответственность.

Мы ожидаем сотрудничества с вами в новой должности, с целью укрепления сотрудничества между Арменией и ЕС, особенно, в рамках единогласно одобренного парламентом Армении Всеобъемлющего соглашения Армения-ЕС, что имеет целью укрепление в Армении демократии, верховенства закона, защиты прав и свобод человека, а также создания процветающей и стабильной экономической и социальной системы – во благо граждан Армении. Уверены, что для осуществления этих важных целей основным фактором продолжает оставаться всесторонний диалог между политическими силами.

Мы ожидаем вашего положительного участия в рамках Восточного партнерства, а также в установлении безопасности, стабильности, демократии и процветания в Армении и в регионе»,- сказано в поздравлении.

НС Армении на особом заседании 8-го мая открытым голосованием избрало лидера фракции «Елк» Никола Пашиняна премьер-министром Армении. Как передает «Арменпресс», «за» проголосовали 59 депутатов, «против» - 42 депутатов.

Согласно Конституции Армении, после избрания премьер-министра, в течение 15 дней после назначения премьер-министра формируется правительство Армении. После своего назначения премьер-министр в течение 5 дней предлагает президенту Армении кандидатуры вице-премьеров и министров. В течение 20 дней после формирования правительства премьер-министр представляет НС Армении программу правительства Армении. НС Армении дает одобрение программе правительства Армении в течение 7 дней, большинством голосов от общего числа депутатов. Если НС Армении не одобряет программу правительства Армении и не избирает нового премьер-министра, НС Армении распускается силою закона. Если НС Армении избирает премьер-министра, но не одобряет программу правительства Армении, НС Армении распускается силою закона.