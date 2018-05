Камбербэтч считает неправильным сниматься в фильмах, где женщинам платят меньше мужчин

Британский актер Бенедикт Камбербэтч считает, что не стоит сниматься в фильмах, если занятые в них женщины будут получать меньше, чем мужчины. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом он рассказал в интервью еженедельнику Radio Times.

"Спросите, сколько платят женщинам, и скажите: "Если их работа не оплачивается также, как мужская, то я не буду делать этого", - отметил актер.

В качестве примера важности женских ролей он упомянул проект, который в настоящий момент осуществляется его продюсерской компанией Sunny March. Это экранизация книги по роману Меган Хантер "Конец, с которого все начинается" (The End We Start From). "Наш следующий проект - это история женщины, которая смотрит через призму женского восприятия на материнство в разгар природного бедствия. Половина зрительской аудитории будет женская", - воскликнул он.

Высказывания Камбербэтча стали ответом на дискуссию в британском обществе по вопросу разницы в зарплатах мужчин и женщин. К примеру, стало известно, что Клер Фой, исполнившая роль королевы Елизаветы II в сериале "Корона" (The Crown), получила за работу меньше, чем актер Мэтт Смит, сыгравший на экране ее мужа, герцога Эдинбургского принца Филипа.

В общей сложности Бенедикт Камбербэтч исполнил более 60 ролей, одной из самых известных стал образ британского сыщика Шерлока Холмса. Согласно опубликованному в феврале исследованию, персонаж в исполнении Камбербэтча стал самым популярным героем всех времен среди зрителей Би-би-си, потеснив комик-группу Monty Python.

Первое место детективу, появлявшемуся в четырех сезонах сериала "Шерлок", отдали 30% участников исследования, охватившего семь стран, в том числе Австралию, Индию, США, Францию и Японию. Камбербэтч сумел опередить персонажа из популярного научно-фантастического сериала (17,6%) Doctor Who ("Доктор Кто"). На третьем месте оказался старший инспектор Джон Лютер из детективного сериала Luther ("Лютер") в исполнении Идриса Эльбы (12,4%).