Время в Ереване: 11:07:36,   7 Май

Мэр Еревана поручил подготовиться к должной организации и проведению мероприятий Последнего звонка


В ходе состоявшегося в мэрии Еревана рабочего совещания мэр столицы Тарон Маргарян поручил управлениям общего образования, культуры, а также руководителям административных районов в сотрудничестве с министерством образования и науки РА должным образом подготовиться и провести мероприятия по случаю последнего звонка, которые пройдут 25-го мая.

Как сообщили Арменпресс в Управление информации и по связям с общественностью мэрии Еревана, для исключения случаев сбора денег в школах в связи с окончанием учебного года, мэр Тарон Маргарян поручил установить специальный контроль. Мэр также подчеркнул, что при выявлении случаев сбора денег будут приняты соответствующие меры и ответственные лица будут строго наказаны.

Было также поручено совместно с Дорожной полицией установить строгий контроль за обеспечением безопасности выпускников во время запланированных мероприятий.




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