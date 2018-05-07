Мэр Еревана поручил подготовиться к должной организации и проведению мероприятий Последнего звонка

В ходе состоявшегося в мэрии Еревана рабочего совещания мэр столицы Тарон Маргарян поручил управлениям общего образования, культуры, а также руководителям административных районов в сотрудничестве с министерством образования и науки РА должным образом подготовиться и провести мероприятия по случаю последнего звонка, которые пройдут 25-го мая.

Как сообщили Арменпресс в Управление информации и по связям с общественностью мэрии Еревана, для исключения случаев сбора денег в школах в связи с окончанием учебного года, мэр Тарон Маргарян поручил установить специальный контроль. Мэр также подчеркнул, что при выявлении случаев сбора денег будут приняты соответствующие меры и ответственные лица будут строго наказаны.

Было также поручено совместно с Дорожной полицией установить строгий контроль за обеспечением безопасности выпускников во время запланированных мероприятий.