Глава МИД Ирана подтвердил, что обсуждал с Керри будущее ядерной сделки

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф подтвердил факт встречи с экс-госсекретарем США Джоном Керри и сообщил, что обсуждал с ним ядерную сделку, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Ранее издание Boston Globe со ссылкой на источник сообщило, что Керри, глава госдепа США при Бараке Обаме и участник переговоров по иранской ядерной сделке, несколько раз за текущий год встречался с Зарифом, чтобы найти решение по ядерной сделке.

"В ходе визита в Нью-Йорк я разговаривал с различными лицами, не входящими в правительство США, но которые в прошлом принимали участие в переговорах "шестерки"…, чтобы довести до них реалии и факты", — сообщил Зариф агентству ICANA.

По словам главы МИД Ирана, факт заключается в том, что Иран в отличие от США соблюдал ядерную сделку. Он также добавил, что выход Вашингтона из СВПД приведет к изоляции США.