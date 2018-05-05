Совершившему вооруженное нападение на филиал банка HSBC полковнику полиции предъявлено обвинение

Начальнику центра Дорожной Полиции РА по регистрации нарушений ПДД, выявленных с помощью видеорегистрирующих устройств, полковник полиции Даниелу Даниеляну предъявлено обвинение в рамках уголовного дела о вооруженном нападении на филиал банка HSBC. Об этом сообщили Арменпресс в пресс-службе СК Армении.

Напомним, что 3 мая около 14:25 в Полицию поступило сообщение о том, что совершено вооруженное нападение на филиал банка HSBC, расположенный на перекрестке проспекта Комитаса и улицы Гюльбенкяна в Ереване.

Было установлено, что в банк вторглось вооруженное ножом, гранатой и винтовкой лицо, вследствие чего ранены двое сотрудников, один из которых погиб.

Преступник похитил деньги и обратился в бегство, однако далеко убежать ему не удалось

Сотрудники оперативной группы, прибывшие на место происшествия, окружили его, однако мужчина оказал сопротивление, вследствие чего ранен один из служащих полиции.

Благодаря профессиональным и умелым действиям полицейских преступник был обезврежен и доставлен в Полицию.

Установлено лицо, совершившее данное преступление: им оказался начальник центра Дорожной Полиции РА по регистрации нарушений ПДД, выявленных с помощью видеорегистрирующих устройств, полковник полиции Даниел Даниелян.

Ведется следствие.