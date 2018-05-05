На парламентских выборах в Ливане представлены 8 кандидатов-армян

Армянские партии представили восемь кандидатов на парламентских выборах в Ливане, которые пройдут 6 мая. Как сказал в беседе с Арменпресс главной редактор ливанской газеты «Аздак» Шаан Гантаарян, партия «Дашнакцутюн» выдвинула 4 кандидата, партия «Рамкавар азатакан» - 3 кандидата, а «Гнчакян» - 1 кандидата.

«Выборы проводятся по пропорциональной системе, но есть и рейтинговый вариант, который, в некотором смысле, похож на армянскую модель. Впервые в этом году граждане Ливана, проживающие в разных странах, имеют право участвовать в голосовании. Ливанские армяне, которые живут в разных странах, также могут активно участвовать», - сказал Шаан Гантаарян.

Он сообщил, что есть армяне, которые были выдвинуты другими партиями. По словам Гантааряна, Ливан является построенной на общинной системе страной, и поэтому есть квоты как в парламенте, так и в правительстве, предназначенные для общин (национальных меньшинств – ред.). У армянской общины также есть свои квоты. Сейчас армянские кандидаты борются за шесть мест, выделенных армянской общине.

Шаан Гантаарян отметил, что между армянскими партиями существует соглашение о том, что в случае избрания армянские депутаты проявят солидарность в связанных с армянами, армянской общиной, армяно-ливанскими межгосударственными отношениями вопросах.

В ливанском парламенте 128 мест, за которые борются более 10 партий.