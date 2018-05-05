85,5% активов финансовой системы выпадает на долю банков

Согласно данным 2017 года, самым крупным участником финансовой системы Армении является банковская система. На долю банковской системы выпало 85,5% активов сектора. Как сообщает Арменпресс, об этом свидетельствуют отчеты ЦБ Армении.

Согласно данным, активы банка в 2016 году составили 87,2%. В случае других участников финансовой системы активы либо увеличились, либо остались неизменными в 2017 году по сравнению с 2016 годом.

Активы кредитных организаций в 2017 году составили 9,3% против 8,6% в 2016 году. Страховые компании имеют 1% активов - то же, что и в 2016 году.

Активы инвестиционных компаний составили 1,3%, рост составил 0,4%. Чистые активы обязательных пенсионных фондов составляют 2,1% против 1,4% в предыдущем году. У других финансовых организаций было 0,9% активов.

«В 2017 году соотношение активы/ВВП в финансовой системе и соотношение кредиты/ВВП к предприятиям составили 91,4% и 49,8% соответственно», - говорится в отчете Центрального банка.