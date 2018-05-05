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Армянские борцы продолжают выступать на чемпионате Европы


Армянские борцы вольного стиля продолжают выступать на чемпионате Европы.

Как передает «Арменпресс», в финальных схватках встретятся Мигран Джабурян и представитель Болгарии Салим Найими, а Вальтер Маргарян встретится с украинцем Андреем Квятовским.

За медали будут бороться и Гарик Барсегян, Григор Григорян, Марзпет Галстян, Шамир Атян.


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