Армянские борцы продолжают выступать на чемпионате Европы
Армянские борцы вольного стиля продолжают выступать на чемпионате Европы.
Как передает «Арменпресс», в финальных схватках встретятся Мигран Джабурян и представитель Болгарии Салим Найими, а Вальтер Маргарян встретится с украинцем Андреем Квятовским.За медали будут бороться и Гарик Барсегян, Григор Григорян, Марзпет Галстян, Шамир Атян.
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