Армянские борцы продолжают выступать на чемпионате Европы

Армянские борцы вольного стиля продолжают выступать на чемпионате Европы.

Как передает «Арменпресс», в финальных схватках встретятся Мигран Джабурян и представитель Болгарии Салим Найими, а Вальтер Маргарян встретится с украинцем Андреем Квятовским.

За медали будут бороться и Гарик Барсегян, Григор Григорян, Марзпет Галстян, Шамир Атян.