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Более 1100 экономистов обратились к Трампу с просьбой пересмотреть торговую политику США


1144 экономиста поставили подписи под открытым письмом для президента США Дональда Трампа с призывом внести изменения в нынешнюю торговую политику Вашингтона, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

"Мы убеждены, что ужесточение протекционистской политики будет ошибкой. Это приведет в целом к росту цен, с которыми столкнутся наши покупатели", - говорится в письме, текст которого опубликован на сайте Национального союза налогоплательщиков США.

Экономисты подчеркивают, что протекционистская политика и повышение импортных тарифов сильно ударят по стоимости жизни в США, по бизнесу и по экспортерам, которые столкнутся с ответными мерами. Также, по мнению экспертов, повышение тарифов негативно скажется на международных отношениях Вашингтона.

 

 




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