Президент Армении и Католикос Великого Дома Киликийского обсудили политическую ситуацию в стране

Президент Армении Армен Саркисян 2 мая провел телефонный разговор с Католикосом Великого Дома Киликийского Арамом I.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении, собеседники выразили обеспокоенность в связи с политической ситуацией в стране.

В контексте решения этой проблемы они посчитали ключевыми высокую ответственность, мудрость и готовность к решению всех политических сил исключительно в рамках Конституции и законов.