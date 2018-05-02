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Президент Армении и Католикос Великого Дома Киликийского обсудили политическую ситуацию в стране


Президент Армении Армен Саркисян 2 мая провел телефонный разговор с Католикосом Великого Дома Киликийского Арамом I.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении, собеседники выразили обеспокоенность в связи с политической ситуацией в стране.

В контексте решения этой проблемы они посчитали ключевыми высокую ответственность, мудрость и готовность к решению всех политических сил исключительно в рамках Конституции и законов.


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