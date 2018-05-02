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Борец Карен Асланян будет бороться за бронзовую медаль


Борец греко-римского стиля Карен Асланян будет бороться за бронзовую медаль в первенстве Европы.

Как передает «Арменпресс», в весовой категории 67 кг он победил со счетом 5:3 представителя Азербайджана Эльмана Мухтарова. В предстоящем поединке за бронзовую медаль в первенстве Европы его соперником будет поляк Давид Карецинский.

Ранее в финал первенства Европы вышли представители Армении Артур Алексанян и Максим Манукян. 


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