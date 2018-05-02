Борец Карен Асланян будет бороться за бронзовую медаль

Борец греко-римского стиля Карен Асланян будет бороться за бронзовую медаль в первенстве Европы.

Как передает «Арменпресс», в весовой категории 67 кг он победил со счетом 5:3 представителя Азербайджана Эльмана Мухтарова. В предстоящем поединке за бронзовую медаль в первенстве Европы его соперником будет поляк Давид Карецинский.

Ранее в финал первенства Европы вышли представители Армении Артур Алексанян и Максим Манукян.