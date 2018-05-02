По Конституции Армении и закону о ЦБ, ЦБ Армении является аполитичным, независимым профессиональным органом, перед которым стоят 2 основные задачи – стабильность цен и стабильность финансовой системы. Как передает «Арменпресс», об этом сказано в заявлении ЦБ Армении.

«Сегодня в некоторых СМИ и соцсетях выражалась обеспокоенность в связи с тем, что вкладчики прекращают свои договора о вкладах в банках Армении и о возможной волатильности курсов валют.

В связи с этим ЦБ Армении сообщает, что финансовая система Армении действует бесперебойно, банки имеют высокую ликвидность, проблем с наличностью нет, а резервы находятся на самом высоком уровне.

Мы призываем всех к сдержанности, к нераспространению дезинформации, что может привести к панике, от чего пострадают как наши граждане, так и их финансовые средства.

ЦБ Армении контролирует ситуацию и имеет достаточно инструментов для обеспечения стабильности финансовой системы. Вновь призываем всех к сдержанности, к нераспространению дезинформации, что может привести к панике»,- сказано в заявлении ЦБ Армении.