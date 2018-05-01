В Марселе состоялись мероприятия, посвященные 103-й годовщине Геноцида армян
11:13, 1 Май, 2018
28 апреля в Марселе, у мемориала жертв геноцида, состоялось мероприятие, посвященное 103-й годовщине Геноцида армян.
Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ МИД РА, в ходе мероприятия выступили консул РА в Марселе Рубен Харазян и председатель Армяно-французской ассоциации Авиньона Вероник Мардоян-Брюна.
Французский хор исполнил песню «Эребуни-Ереван». Состоялась церемония возложения венков.
На мероприятии присутствовали мэр Авиньона Сесиль Эль, сенатор Клод О, депутат парламента Франции Жан-Франсуа Сезарини, представители местных органов самоуправления, руководства департамента, армянской общины.
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