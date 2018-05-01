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В Марселе состоялись мероприятия, посвященные 103-й годовщине Геноцида армян


28 апреля в Марселе, у мемориала жертв  геноцида, состоялось мероприятие, посвященное 103-й годовщине  Геноцида армян.

Как  сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ МИД РА, в ходе  мероприятия выступили консул РА  в  Марселе Рубен Харазян и председатель Армяно-французской ассоциации Авиньона Вероник Мардоян-Брюна.

Французский хор исполнил песню «Эребуни-Ереван». Состоялась церемония  возложения  венков.

На мероприятии присутствовали мэр Авиньона Сесиль Эль, сенатор Клод О, депутат парламента  Франции Жан-Франсуа Сезарини, представители местных органов самоуправления, руководства департамента, армянской общины.

 




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