В Марселе состоялись мероприятия, посвященные 103-й годовщине Геноцида армян

28 апреля в Марселе, у мемориала жертв геноцида, состоялось мероприятие, посвященное 103-й годовщине Геноцида армян.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ МИД РА, в ходе мероприятия выступили консул РА в Марселе Рубен Харазян и председатель Армяно-французской ассоциации Авиньона Вероник Мардоян-Брюна.

Французский хор исполнил песню «Эребуни-Ереван». Состоялась церемония возложения венков.

На мероприятии присутствовали мэр Авиньона Сесиль Эль, сенатор Клод О, депутат парламента Франции Жан-Франсуа Сезарини, представители местных органов самоуправления, руководства департамента, армянской общины.