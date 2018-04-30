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Будет обсуждаться вопрос о сроках внеочередных парламентских выборов – Пашинян


Руководитель блока «Елк» Никол Пашинян, официально выдвинутый фракцией  «Елк» кандидатом в премьер-министры РА, считает необходимым проведение внеочередных парламентских выборов. В беседе с журналистами после встречи с фракцией  «Царукян» Пашинян отметил, что  еще будет  обсуждаться вопрос о сроках внеочередных парламентских выборов.

«Но до выборов  мы  должны быть уверены, что созданы предпосылки для  проведения действительно свободных и прозрачных выборов. Нам нужны выборы, результаты  которых ни у кого не вызовут подозрений», - как передает Арменпресс, сказал Пашинян.

О встрече  с фракцией  «Царукян» он сказал, что обсуждалась внутриполитическая ситуация в стране и варианты  ее разрешения. Пашинян сказал, что фракция «Царукян» заверила  в  своей  поддержке его кандидатуры.

На вопрос, на каких условиях фракция «Царукян» согласилась поддержать его кандидатуру,Пашинян ответил: «Я хочу отметить: подобный вопрос мы  не  обсуждали и думаю, было бы  неправильно, если б мы  его рассматривали».

После  встречи с фракцией  «Царукян» Пашинян встретится с фракциями РПА  и АРФД.

30 апреля  фракция  «Елк» единогласно выдвинула  Пашиняна  кандидатом в премьеры. Остальные  три фракции НС  - РПА, АРФД и «Царукян», объявили о невыдвижении своего кандидата. Выборы  в парламенте  назначены  на 1 мая.

 




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