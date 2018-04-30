Будет обсуждаться вопрос о сроках внеочередных парламентских выборов – Пашинян

Руководитель блока «Елк» Никол Пашинян, официально выдвинутый фракцией «Елк» кандидатом в премьер-министры РА, считает необходимым проведение внеочередных парламентских выборов. В беседе с журналистами после встречи с фракцией «Царукян» Пашинян отметил, что еще будет обсуждаться вопрос о сроках внеочередных парламентских выборов.

«Но до выборов мы должны быть уверены, что созданы предпосылки для проведения действительно свободных и прозрачных выборов. Нам нужны выборы, результаты которых ни у кого не вызовут подозрений», - как передает Арменпресс, сказал Пашинян.

О встрече с фракцией «Царукян» он сказал, что обсуждалась внутриполитическая ситуация в стране и варианты ее разрешения. Пашинян сказал, что фракция «Царукян» заверила в своей поддержке его кандидатуры.

На вопрос, на каких условиях фракция «Царукян» согласилась поддержать его кандидатуру,Пашинян ответил: «Я хочу отметить: подобный вопрос мы не обсуждали и думаю, было бы неправильно, если б мы его рассматривали».

После встречи с фракцией «Царукян» Пашинян встретится с фракциями РПА и АРФД.

30 апреля фракция «Елк» единогласно выдвинула Пашиняна кандидатом в премьеры. Остальные три фракции НС - РПА, АРФД и «Царукян», объявили о невыдвижении своего кандидата. Выборы в парламенте назначены на 1 мая.