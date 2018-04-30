Фракция «Царукян» поддержит кандидатуру Никола Пашиняна на пост премьер-министра. Так заявила в беседе с журналистами в парламенте депутат фракции НаираЗограбян.

«Вы знаете, что мы присоединились к общенародному движению, объявили о поддержке народного кандидата, и в данном случае поддержим кандидатуру Никола Пашиняна на пост премьер-министра», - как передает Арменпресс, сказала Зограбян.

На вопрос, на каких условиях фракция «Царукян» решила поддержать кандидатуру Пашиняна, Зограбян заверила, что блок никогда не ставит предусловий и на этот шаг тоже пошел без предусловий.

Депутат прокомментировала и возможность коалиции в случае избрания Пашиняна, отметив, что этот вопрос не обсуждался, ко всем подобного типа вопросам они обратятся после выборов.

Она также выразила надежду, что фракция РПА останется верна сделанному накануне заявлению и не станет чинитьпрепятствий выборам премьер-министра.

После встречи с фракцией «Царукян» Пашинян встретится с фракциями РПА и АРФД.

30 апреля фракция «Елк» единогласно выдвинула Пашиняна кандидатом в премьеры. Остальные три фракции НС - РПА, АРФД и «Царукян», объявили о невыдвижении своего кандидата. Выборы в парламенте назначены на 1 мая.