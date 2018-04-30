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Фракция «Царукян» поддержит кандидатуру Никола Пашиняна на пост премьер-министра


Фракция «Царукян» поддержит кандидатуру Никола Пашиняна  на пост премьер-министра. Так заявила  в беседе с журналистами в парламенте депутат фракции НаираЗограбян.

«Вы знаете, что мы  присоединились к общенародному движению, объявили о поддержке народного кандидата, и в данном случае поддержим кандидатуру Никола  Пашиняна  на пост премьер-министра», - как передает Арменпресс, сказала Зограбян.

На вопрос, на каких условиях фракция «Царукян» решила поддержать кандидатуру  Пашиняна, Зограбян заверила, что блок никогда не  ставит предусловий и на этот шаг тоже пошел без предусловий.

Депутат прокомментировала и возможность коалиции в случае  избрания Пашиняна, отметив, что этот вопрос не  обсуждался, ко всем подобного типа  вопросам они обратятся после  выборов.

Она также выразила  надежду, что фракция  РПА  останется верна сделанному накануне заявлению и не станет чинитьпрепятствий выборам премьер-министра.

После  встречи с фракцией  «Царукян» Пашинян встретится с фракциями РПА  и АРФД.

30 апреля  фракция  «Елк» единогласно выдвинула  Пашиняна  кандидатом в премьеры. Остальные  три фракции НС  - РПА, АРФД и «Царукян», объявили о невыдвижении своего кандидата. Выборы  в парламенте  назначены  на 1 мая.

 




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