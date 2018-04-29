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Абрахам победил Нильсена и получил право бороться за звание чемпиона мира


Армянский  боксер-профессионал, экс-чемпион мира  по версии WBO в суперсреднем весе  Артур Абрахам победил датчанина Патрика РейнхардаНильсена  и получил право бороться за  звание  чемпиона  мира.

Как  передает Арменпресс, в первом раунде  состоявшегося в Оффенбурге (Германия), на арене «Баден», поединка соперники только смогли изучить друг друга. В  следующих 4  раундах они действовали активнее. В конце концов Абрахам победил по единодушному  решению арбитров.

Победитель стал лидером рейтинговой таблицы и будет борться за звание  чемпиона мира в суперсреднем весе.




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