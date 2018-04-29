Абрахам победил Нильсена и получил право бороться за звание чемпиона мира

Армянский боксер-профессионал, экс-чемпион мира по версии WBO в суперсреднем весе Артур Абрахам победил датчанина Патрика РейнхардаНильсена и получил право бороться за звание чемпиона мира.

Как передает Арменпресс, в первом раунде состоявшегося в Оффенбурге (Германия), на арене «Баден», поединка соперники только смогли изучить друг друга. В следующих 4 раундах они действовали активнее. В конце концов Абрахам победил по единодушному решению арбитров.

Победитель стал лидером рейтинговой таблицы и будет борться за звание чемпиона мира в суперсреднем весе.