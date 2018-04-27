Пашинян объявил о возобновлении массовых акций неповиновения с 29 апреля

Глава фракции «Выход», депутат Национального Собрания Никол Пашинян объявил о возобновлении массовых акций неповиновения на всей территории республики с 29 апреля. Как сообщает Арменпресс, во время митинга в Гюмри Никол Пашинян представил свои планы на будущее.

«На сегодня и завтра мы прекратили акции гражданского неповиновения на всей территории республики. Мы сделали это по двум причинам. Во-первых, чтобы у наших участников была возможность отдохнуть в течение двух дней, потому что они заслужили это право, а во-вторых, если бы дороги были закрыты, как бы мы сегодня приехали в Гюмри?

Сегодня наше главное событие проходит в Гюмри, завтра будет проведено в Ванадзоре, и в это время все наши акции приостановлены. Но с 29 апреля все акции начинаются с двойной силой и двойном объеме, а 1 мая, с 08:00 утра, мы заполняем все улицы и площади в Ереване», - сказал Никол Пашинян.

Он отметил, что в его подходе проблема заключается не в нем, а в выборе кандидата в премьер-министры от народа. По его словам, это соотношение должно быть зафиксировано на выборах 1 мая в Национальном Собрании. Никол Пашинян отметил, что все парламентские фракции должны поддержать кандидата на пост премьер-министра от народа. Он считает, что все другие решения усугубят нынешний кризис.

Пашинян также коснулся мнений о том, что инициированное им движение будет настаивать на политических, экономических и геополитических войнах против России. Он подчеркнул, что они не враги страны, чтобы вести Армению на неразумный и авантюрный путь.

«Мы никогда не говорили и не говорим, что Армения должна выйти из Организации Договора о коллективной безопасности. Мы считаем, что Армения должна продолжать оставаться членом этой организации, поскольку это исходит из национальных интересов Республики Армения», - сказал Пашинян, добавив, что Армения должна продолжать придерживаться своих международных обязательств, включая соглашение с Европейским союзом и договор с Евразийским экономическим союзом.

После митинга участники совершили шествие по улицам Гюмри.